Доработка сервис-платформы

Общее описание работ:

1. Доработка главной страницы, соответственно высланному медиа-файлу.

2. Подключение соответствующего модуля или произведение кодинга ваучера, который будет доступен в личном кабинете клиенту после покупки. Заполнение и корректировка ваучера происходит оператором команды Серпантин. Дублирование ваучера в pdf версии на почту клиента.

3. Сохранение истории купленных клиентом ваучеров с возможностью просмотра.

4. Внедрение мини-анкеты (всплывающим окном) с краткими вопросами и ответом путем выставления «галочки».

5. Разместить оформленный пример ваучера после клика на главной странице на «что такое ваучер», учитывая возможность пролистать, увеличить изображения, карты и раскрыть полностью текст.

6. Разработка административной панели для оператора для заполнения ваучеров.

7. Подключить платежную систему (процедура документооборота пройдена, сервис одобрен).

8. Адаптировать мобильную версию согласно макету.

9. Доработать платформу.

Подробное описание работ с полноценным макетом высылается после первичного согласования.