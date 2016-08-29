Доработка сервис-платформы

Добрый день! Нужен человек для выполнения мелких правок на сайте Vamshop. Подробности в личку. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Общее описание работ:
1. Доработка главной страницы, соответственно высланному медиа-файлу.
2. Подключение соответствующего модуля или произведение кодинга ваучера, который будет доступен в личном кабинете клиенту после покупки. Заполнение и корректировка ваучера происходит оператором команды Серпантин. Дублирование ваучера в pdf версии на почту клиента.
3. Сохранение истории купленных клиентом ваучеров с возможностью просмотра.
4. Внедрение мини-анкеты (всплывающим окном) с краткими вопросами и ответом путем выставления «галочки».
5. Разместить оформленный пример ваучера после клика на главной странице на «что такое ваучер», учитывая возможность пролистать, увеличить изображения, карты и раскрыть полностью текст.
6. Разработка административной панели для оператора для заполнения ваучеров.
7. Подключить платежную систему (процедура документооборота пройдена, сервис одобрен).
8. Адаптировать мобильную версию согласно макету.
9. Доработать платформу.
Подробное описание работ с полноценным макетом высылается после первичного согласования.
- Похожие заказы
- $7Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Приветствую! Требуется быстро создать UI раздела CRM. ТЗ есть. Дизайн не важен, можно использовать стандартную тему ExtJS Neptune Работа в Битбакете. Предоплаты не будет ни при каких условиях. Оплачиваем по блочно.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно собрать с сайта eslprintables.com все данные (все, что можно скачать). У скачивания есть препятствия – чтобы что-то скачать, нужно сначала что-то загрузить. Но зато есть возможность предпросмотра файлов. Возможно, это поможет. Может, вы найдете ...Завершен7 лет назад
Здравствуйте. Нужно внести несложные правки на сайт - florispack(точка)ru. Макет прикрепил к проекту, сайт на Joomla 2.5 Укажите в заявке цену, срок. От Вас ожидаем: - не новичок в joomla, новички не рассматриваются - берете проект и доводите его до ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт на Битрикс. Не работает редирект с www на без www. В .htaccess правило прописано. Так же к сайту подключен SSL-сертификат, скорее всего это связано с проблемой.Завершен7 лет назад
- $10
Привет Мне нужно сохранить эту страницу на диске http://1-kanal.traders-life.com/ 1) Что бы все иконки, css, картинки с скрипты не подружались удаленно с другого домена. 2) что бы всё выглядело при загрузке с диска так же, как сейчас на http://1-kanal.traders-life.com/ (например, ...Завершен7 лет назад
Требуется разобраться с ошибками магазина построенного на базе OpenCart 1.5.6.4, которые пишутся в лог-файл см. файл ТЗ_29.08.2016_error_logs.doc. Программа максимум: сделать так, чтобы все ошибки больше не появлялись, но как минимум хотелось бы разъяснений и комментариев, если ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен девелопер работающий на Node JS для исправления багов на 5mp3 . org и модернизации музыкального портала и добавлениния новых функций.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется внести доработки на сайте на Drupal. Доработки касаются как вёрстки, так и программинга. Хорошее знание движка - обязательно. Подробности скину личноВеб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
[b]Что мы от вас хотим:[/b][list][*]профессионального сотрудника [b]на полный рабочий день в офисе в г.Одессе (пятидневка с 9 до 18, сб, вс - выходные)[/b][*]с опытом работы в сфере разработки веб-приложений;[*]опытом работы с MVC Framework Laravel, Yii ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад