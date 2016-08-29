Калькулятор расчета для сайта

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Его нужно доработать с разными значениями стоимости по языкам и по возрасту. Он на данный момент работает, но со старыми значениями.
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