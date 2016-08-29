Доработка модуля для prestashop

Имеется модуль оформления заказа http://addons.prestashop.com/ru/8503-one-page-checkout-ps-easy-fast-intuitive.html?pab=1&

По умолчанию там имеется только авторизация через фейсбук и гугл +

Необходимо внедрить авторизацию через Вконтакте и Одноклассники. По аналогии с авторизацией Фейсбук - на почту клиенту должен приходить пароль от аккаунта магазина.

Условия работы - я предоставляю вам модуль, вы делаете на своём сервере - я проверяю и оплата.

Можете озвучить свою сумму свою стоимость работы.