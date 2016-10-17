Вывод второго блока контекстной рекламы в середине поста Wordpress

Стоит плагин Wordpresseasy для вывода рекламы или Сделать чтобы работал плагин Ad

Injection в связке с плагином Qick Adsense. Мне нужно чтобы он выводил в центре объявление,

если объем статьи больше определенных символов - допустим 5000 символов ( там есть эта функция - раньше работала, а

сейчас нет ).

В общем любым плагинам, в которых есть такая функция, что-то мешает выводить второй блок

рекламы в посте статьи, раньше такая возможность была, но видимо после обновления какой-то

версии вордпресса или еще чего-то она пропала.