Вывод второго блока контекстной рекламы в середине поста Wordpress

Веб-программированиеЗавершен3 заявки157 просмотров
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Стоит плагин Wordpresseasy для вывода рекламы или Сделать чтобы работал плагин Ad 

Injection в связке с плагином Qick Adsense. Мне нужно чтобы он выводил в центре объявление, 

если объем статьи больше определенных символов - допустим 5000 символов ( там есть эта функция - раньше работала, а 

сейчас нет ).

В общем любым плагинам, в которых есть такая функция, что-то мешает выводить второй блок 

рекламы в посте статьи, раньше такая возможность была, но видимо после обновления какой-то 

версии вордпресса или еще чего-то она пропала.

WordPress
7 лет назад
borian22
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
HeSh
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
7 лет назад
$20
1 день
Все сделано хорошо.
Рекомендую, сотрудничество прошло легко
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