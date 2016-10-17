Добрый день. В принципе всё просто, делаем прорект, настраиваем между каким кодом данные брать, настраиваем урлы сайта для обхода и их признаки, парсим, экспортируем в csv. - сильно сокращённо если. Что из себя представляет скрипт ТЗ. http://my-files.ru/igcff4 Если ...
Вывод второго блока контекстной рекламы в середине поста Wordpress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Стоит плагин Wordpresseasy для вывода рекламы или Сделать чтобы работал плагин Ad
Injection в связке с плагином Qick Adsense. Мне нужно чтобы он выводил в центре объявление,
если объем статьи больше определенных символов - допустим 5000 символов ( там есть эта функция - раньше работала, а
сейчас нет ).
В общем любым плагинам, в которых есть такая функция, что-то мешает выводить второй блок
рекламы в посте статьи, раньше такая возможность была, но видимо после обновления какой-то
версии вордпресса или еще чего-то она пропала.
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