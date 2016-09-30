borian22

Борис Соколов borian22

 
43 годаРоссия/Арзамас
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
HeSh
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Вывод второго блока контекстной рекламы в середине поста Wordpress
Рекомендую, сотрудничество прошло легко
Все сделано хорошо.
Ответный отзыв
cypher0909
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
13 часов назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Простые онлайн-калькуляторы строительство дома
Очень доволен сотрудничеством. Спасибо.
Все сделано четко и грамотно. Спасибо.
Ответный отзыв
Allinchik
Алина 
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Наполнение сайта на Wordpresse
Все хорошо, работаем.
Все хорошо сделано.
Ответный отзыв
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Скорость загрузки Wordpress увеличить
Все отлично, оплата моментально. рекомендую!
Все хорошо
Ответный отзыв
Inga1986
Inga 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
41 отзыв
$1
10 баллов
14 лет назад
Перевести 5 предложений с русского на английский
Приятное общение, интересное задание. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Борисом. 10 баллов из 10.
Все сделало отлично и очень оперативно... чем мне очень помогла... теперь 100% знаю к кому обращаться по поводу переводов и т.п.
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