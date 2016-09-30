Нужно сделать верстку и функционал большого крупного сайта visasam.ru по моему ТЗ. ТЗ прилагаю. Просьба прочитать ТЗ сначала и отвечать по существу и рассчитывать свои силы и время.
Борис Соколов borian22borian22
- HTML-верстка12 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно разместить несколько статей на моем сайте [url=https://visasam.ru/]https://visasam.ru[/url] с фото, схемами, видео и перелинковкой на другие статьи моего сайта. Подробное описание есть в видео ТЗ ( важно делать именно по нему ) в формате doc здесь [url=https://yadi.sk/i/xDcvtzkf3Zo4so]https://yadi.sk/i/xDcvtzkf3Zo4so[/url] Оплата 8 рублей ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт5 лет назад
1. Повесить шапку-логотип моего сайта visasam.ru ( на ней написать Форума Visasam.ru ) - убрать из шапки ссылку пользователи. Вход, регистрация ( регистрация и вход должны быть большими яркими и заметными кнопка). 2. Сделать возможность регистрации и ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Перестали работать комментарии к записям на сайте Wordpress dengivsetakipahnyt.com – пишет ошибку введите комментарий, хотя его вводишь. Такая же ошибка стала появляться еще на двух моих сайтах, которые на этой же теме сделаны. Другие сайты ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужны люди, кто разбирается в оформлении виз для ответов на специфические вопросы по этой теме для ответов на моем сайте. Ответ должен быть уникальным ( не нужно копировать и один в один вставлять информацию с ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт7 лет назад
[b]Внимательно читаем прикрепленное ТЗ. [/b]Не нужно оставлять заявки до кучи автоматом, не читая задание. Сделать бюджетную адаптивную тему для Wordpress для информационного сайта, которая бы подходил для юридической, туристической и строительной тематики для разных сайтов. Которая ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
На сайте proekt-sam.ru стоит плагин Wpmobile Touch раньше он после названия статьи ( поста ) отображал картинку в мобильной версии, сейчас этого нет http://proekt-sam.ru/plans/planirovka-dachnogo-uchastka.html ( такой же точно плагин стоит на многих моих других сайтах в такой ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Есть проблема - не отображается второй блок контекстной рекламы РСЯ в теле любой статьи на сайте http://proekt-sam.ru/proektdoma/proekty-domov-do-200-kv-m.html ( пробовал всевозможные плагины - Ad Injection, Wordpress Easy, Adman, Quick Adsense и другие ) то есть дело не ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Сделал бэкап назад на сайте proekt-sam.ru ( движок Wordpress ) перестала отображаться вся реклама в теле статьи - хостинг beget Нужно 1. Вверху стоит реклама Адсенса выводилась плагином Аd block 336 на 280 2. После второй картинки выводилась ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Стоит плагин Wordpresseasy для вывода рекламы или Сделать чтобы работал плагин Ad Injection в связке с плагином Qick Adsense. Мне нужно чтобы он выводил в центре объявление, если объем статьи больше определенных символов - допустим 5000 символов ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Прекрасно знаком с движком Wordpress – поэтому жду адекватных предложений по цене и срокам. В ТЗ все подробно написано – поэтому КОНКРЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Бюджет 10 000 – 20 000 рублей. Нужно сделать бюджетный сайт на Wordpress. ...Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт7 лет назад
Прекрасно знаком с движком Wordpress - поэтому жду адекватных предложений по цене и срокам. В ТЗ все подробно написано - поэтому КОНКРЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Нужно сделать бюджетный сайт на Wordpress. Подробности в ТЗ.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
ИЩУ КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕРА. Размещение и оформление готовых текстов, которые я вам даю на сайте Wordpress. Тема оформление виз, жизнь за границей, путешествия. Каждая статья в среднем объем 8000-10000 знаков. Для начала даю вам готовые 3 статьи. Оплата 10 рублей за 1000 знаков. ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт8 лет назад
Прекрасно знаком с Wordpress, все написал четко и понятно - также представляю хорошо что нужно сделать, поэтому просьба писать КОНКРЕТНЫЕ и АДЕКВАТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ЦЕНОЙ И СРОКИ. Нужны небольшие доработки сайта http://proekt-sam.ru 1. Сделать оценку публикаций и ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Бюджетный сайт на Wordpress для информационного сайта– цена в рублях. Подробности в ТЗ. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКИ АВТОМАТОМ. Жду КОНКРЕТНУЮ цену В РУБЛЯХ и КОНКРЕТНЫЕ СРОКИ и предложения, в ТЗ все подробно расписано, писать – пишите мне ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт8 лет назад
Перестал работать визовый калькулятор здесь [url=http://visasam.ru/oformlenie/shengen/vizoviy-kalkulyator-shengena.html]http://visasam.ru/oformlenie/shengen/vizoviy-kalkulyator-shengena.html[/url] - сайт на Wordpress. Он раньше работал, а сейчас нет. Должен быть как здесь [url=http://visa4you.ru/calculator/]http://visa4you.ru/calculator/[/url] И сказать что мне сделать - какие файлы, чтобы я потом случайно не удалил их, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Бюджетный сайт на Wordpress для информационного сайта. Подробности в ТЗ. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКИ АВТОМАТОМ. Жду конкретную цену и предложения, в ТЗ все подробно расписано, писать - пишите мне в скайп, обговорим и т.п. не нужно. Сделать бюджетный ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт8 лет назад
1. Сделать 2 онлайн-планировщика сада и дома и разместить их на моем сайте http://planvsem.ru - движок Wordpress http://idei-dlia-dachi.com/onlajn-planirovshhik/ http://www.supersadovnik.ru/plan.aspx эта планировка стоит на нескольких сайтах, то есть видимо ее можно просто скопировать и поставить. http://ru.homestyler.com/designer ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
ИЩУ КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕРА. Размещение и оформление 3 готовых текстов, которые я вам даю на сайте Wordpress. Каждая статья в среднем объем 7000 знаков. Оплата 10 рублей за 1000 знаков. В среднем одна статья будет получаться 70-80 рублей. Ничего сложного ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Настроить адаптивные объявления Гугл Адсенс 580х400 внизу постов на сайте http://proekt-sam.ru/proektdoma/dachniy-dom-v-stile-provans.html для мобильных телефонов и разных разрешений экрана, вот по этому алгоритму. " Получаю код стандартного объявления Адсенс, потом Ставлю через css media ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад