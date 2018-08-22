Для выполнения этой работы от Вас требуется: усидчивость, внимательность, грамотность, и немного креативности. Обязанность – заполнение контента на сайте, а именно карточек поселков. На каждый поселок контент +/- идентичный. По времени 30-40 мин. ...
Контент-менеджер Wordpress
Нужно разместить несколько статей на моем сайте https://visasam.ru с фото, схемами, видео и перелинковкой на другие статьи моего сайта. Подробное описание есть в видео ТЗ ( важно делать именно по нему ) в формате doc здесь https://yadi.sk/i/xDcvtzkf3Zo4so
Оплата 8 рублей за 1000 знаков. В среднем одна статья будет получаться 60-100 рублей. Оплата за перелинковку внутри статьи – 2 рубля за ссылку.
Ничего сложного нет, задание элементарное для тех, кто знаком с Wordpress просто пишу подробное ТЗ, чтобы сразу обратить внимание на мелкие детали, и вы быстрее могли включиться в работу.
Разместить готовый текст по ТЗ — тематика оформление виз, путешествия, эмиграция и жизнь за границей, выполняя качественно все пункты для людей.
Заявки фрилансеров
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