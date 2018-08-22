Контент-менеджер Wordpress

Нужно разместить несколько статей на моем сайте https://visasam.ru с фото, схемами, видео и перелинковкой на другие статьи моего сайта. Подробное описание есть в видео ТЗ ( важно делать именно по нему ) в формате doc здесь https://yadi.sk/i/xDcvtzkf3Zo4so

Оплата 8 рублей за 1000 знаков. В среднем одна статья будет получаться 60-100 рублей. Оплата за перелинковку внутри статьи – 2 рубля за ссылку.

Ничего сложного нет, задание элементарное для тех, кто знаком с Wordpress просто пишу подробное ТЗ, чтобы сразу обратить внимание на мелкие детали, и вы быстрее могли включиться в работу.

Разместить готовый текст по ТЗ — тематика оформление виз, путешествия, эмиграция и жизнь за границей, выполняя качественно все пункты для людей.