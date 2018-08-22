Требуется собрать данные с сайтов производителей товаров, и наполнить интернет-магазин на Битрикс. Загружены артикулы и описание. Необходимо дополнить карточки товаров картинками, добавив к ним водяные знаки. Производители разные. Товаров около 8000. Интересует цена ...
Наполнение интернет магазина товаром
Интернет магазин Оптики на платформе 1с битрикс
Задача вручную наполнить интернет магазин карточками товара
количество товара - 584 шт
Есть таблица excel где на каждую оправу уже есть характеристики
К каждой оправе есть 3 (кое где 4) фотки , которые тоже отсортированы и совпадают с названием оправ в excel
Задача срочная
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