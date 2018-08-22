Наполнение интернет магазина товаром

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Закрыт25 заявок298 просмотров

Интернет магазин Оптики на платформе 1с битрикс 

Задача вручную наполнить интернет магазин карточками товара 

количество товара - 584 шт  

Есть таблица excel где на каждую оправу уже есть характеристики 

К каждой оправе есть 3 (кое где 4) фотки , которые тоже отсортированы и совпадают с названием оправ в excel 

Задача срочная 

7 лет назад
Denis107
Денис 
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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