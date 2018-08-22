Наполнение интернет магазина товаром

Интернет магазин Оптики на платформе 1с битрикс

Задача вручную наполнить интернет магазин карточками товара

количество товара - 584 шт

Есть таблица excel где на каждую оправу уже есть характеристики

К каждой оправе есть 3 (кое где 4) фотки , которые тоже отсортированы и совпадают с названием оправ в excel

Задача срочная