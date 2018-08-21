Наполнение товарами интернет магазин

Требуется наполнить карточки товаров на сайте информацией , а именно : картинки, состав товара , способ его применение - тематика спортивное питание .

Если готовы писать правильное и уникальное описание товара это приветствуется.

Всю информацию о товарах нужно будет находить на сайте производителя (или гугл) готовых файлов нет.

Будем работать только после выполнение тестового задания. ТЗ прикрепил по нему нужно будет составлять товары.