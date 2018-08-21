Сайт teplovik.shop Товары созданы, нужно до заполнить информацией и картинками.
Наполнение товарами интернет магазин
Требуется наполнить карточки товаров на сайте информацией , а именно : картинки, состав товара , способ его применение - тематика спортивное питание .
Если готовы писать правильное и уникальное описание товара это приветствуется.
Всю информацию о товарах нужно будет находить на сайте производителя (или гугл) готовых файлов нет.
Будем работать только после выполнение тестового задания. ТЗ прикрепил по нему нужно будет составлять товары.
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