Наполнение товарами интернет магазин

  1. Биржа фриланса
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Закрыт16 заявок262 просмотра

Требуется наполнить карточки товаров на сайте информацией , а именно :  картинки, состав товара , способ его применение - тематика спортивное питание .

Если готовы писать правильное и уникальное описание товара это приветствуется.

Всю информацию о товарах нужно будет находить на сайте производителя (или гугл) готовых файлов нет.

Будем работать только после выполнение тестового задания. ТЗ прикрепил по нему нужно будет составлять товары.

7 лет назад
rgrushka
42 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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