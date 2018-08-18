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Наполнение сайта карточками товара (для агенства)
Добрый день!
Для сайта интернет-магазина есть потребность в заполнении карточками товара, в большом объеме (>500 карточек).
Сообщаю сразу — данный проект предлагается для АГЕНТСТВА, а не для частых исполнителей.
Поясню.
В настоящий момент существующий контент-отдел состоит из 3 человек и работает в своем ритме более-менее эффективно. Тем не менее, иногда появляются большие объемы к проработке, так что требуется временно увеличить производительность на 300–400% —и тут возникают проблемы. Прямо сейчас у нас уже накопился существенный объем задач, которые требуют дополнительных рабочих рук, но искать новых фрилансеров — не решение, т.к. по опыту, можно потратить существенное время на обучение нового человека, а потом он может просто исчезнуть — нам нужно «единое окно» — чтобы при необходимости временно подключить к работе несколько людей, общаясь при этом только с одним менеджером.
И еще одно важное уточнение - в данный момент интересует ввод обычного контента (создание товарных карточек на сайте на основе предоставленных материалов — оф.сайты производителей, PDF-файлы, прайс-листы поставщиков и т.д.), без копирайтинга. Копирайт интересует тоже но во вторую очередь и в отдаленном будущем.
Мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество, т.к. в последнее время объем работы только возрастает.
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ПОДРОБНЕЕ О ЗАДАЧЕ
Тематика — оргтехника (принтеры, плоттеры, копиры и т.д.) — если вам знакома эта специфика, укажите это в заявке, подробно описав свой опыт.
Также приветствуются знания Photoshop.
Работа ведется по большей части через файл CSV, также через интерфейс админки сайта необходимо проводить совместимые товары (например картриджи к принтеру и обратно, принтер к картриджам).
Текст нужно проверять на соответствие определенным требованиям (например, корректное написание длинного тире, т.е. "—" вместо "-". Требования сформулированы в отдельном файле.
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РАСЦЕНКИ
Сложность различных карточек может существенно отличаться, поэтому за время работы был сформирован прайс-лист с расценками — стоимость одной карточки может варьироваться от 25 до 100 ₽ за карточку (см.приложенный файл).
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УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ОПЛАТЫ
Взаимодействие идет через ВКонтакте, обмен файлами через Dropbox. Если раньше не пользовались Dropbox, ничего страшного, он просто в настройке и работе.
Оплата: перевод на карту СБ, ЯД. В крайнем случае Webmoney, Unistream, международный перевод на карту через QIWI.
Выбор исполнителя происходит в формате конкурса через выполнение небольшого тестового задания (не оплачивается).
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