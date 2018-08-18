Размещение объявлений на Авито.

Размещение объявлений только с ноута или пк (мобильные устройства не используем).

Объявления размещаем в удобное вам время (но не чаще 1 объявдения в 20 мин с одного аккаунта).

Тематика: строительство, недвижимость.

В среднем необходимо размещать не менее 10-20 объявлений в день.

Стоимость за размещение одного объявления 10 руб.

Тексты пишите вы (шаблон и примеры есть), изображения находите вы (яндекс или гугл поиск).

Вашим преимуществом будет использование:

- прокси сервера

- браузер мультилогин

- умение чистить куки и историю в браузере

Для работы необходимо будет установить несколько браузеров

или использовать гуглхром со специальным расширением.

Так же необходим доступ в интернет через мобильное устройство.

Отчетность ведем через гугл таблицы.