Необходимо наполнить карточки номенклатуры в 1С. Необходимые пункты заполнения: 1) Загрузка фото с нанесенным водяным знаком сайта. 2) Производитель. 3) Марка авто. ...
Размещение объявлений на Авито.
Размещение объявлений только с ноута или пк (мобильные устройства не используем).
Объявления размещаем в удобное вам время (но не чаще 1 объявдения в 20 мин с одного аккаунта).
Тематика: строительство, недвижимость.
В среднем необходимо размещать не менее 10-20 объявлений в день.
Стоимость за размещение одного объявления 10 руб.
Тексты пишите вы (шаблон и примеры есть), изображения находите вы (яндекс или гугл поиск).
Вашим преимуществом будет использование:
- прокси сервера
- браузер мультилогин
- умение чистить куки и историю в браузере
Для работы необходимо будет установить несколько браузеров
или использовать гуглхром со специальным расширением.
Так же необходим доступ в интернет через мобильное устройство.
Отчетность ведем через гугл таблицы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно добавить около 200+ номеров в ЛК телефонии. Нужно сегодня, сейчас! Пишите стоимость конечную https://youtu.be/k8eR0sfMmJMНаполнение сайтовнет заявокЗакрыт7 лет назад
Есть прайс лист и в нем ссылки на Яндекс диск и дроп , к каждой позиции своя ссылка. Нужно взять позицию с артикулом открыть ссылку и сохранить в папку под артикуом основным ...Завершен7 лет назад
Приветствую! Нужен исполнитель, который уже имел опыт в наполнение форумов разделами и темами. Желательно владение админкой XenForo. Разделы и темы планируются самые разнообразные, нет строгой тематики! Пишите обязательно есть ли опыт ...Завершен7 лет назад
1. Добавить товары (приблизительно 700 шт.) на сайт OCStore с помощью модуля CSV import export - OCext OpenCart Data Management PRO (этот модуль уже установлен), или другого модуля (может посоветуете другой вариант). 2. Все ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт7 лет назад
Помошь в наполнении сайта информацией! сайт есть но не законченный. нужно добавить описание цены тексты 3D дизайн и т.д. тема ( майнинг asic, охлаждение иммерсионное).... ссылки и описания есть. подробнее ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
Требуется найти любые новости по тематикам: бетон, цемент, арматура, фундамент. И сделать качественный рерайт. Пример новостей: https://m200.by/v-ispanii-izgotovili-druzhestvennyy-b/ https://m200.by/novyj-beton-ot-belorusskogo-proizvoditelja/ Можно мировые, но и белорусские тоже должны быть, хотя бы несколько. ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо с одного магазина на шаблоне "Электросила"перенести товары на другой сайт на шаблоне "Электросила" и небольшая часть с другого магазина (https://www.muztorg.ru/). приблизительное кол-во товаров 10000-12000 шт.Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно разместить 200 объявлений на авито и юле. Отчет в эксель таблице с данными аккаунтов.Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт7 лет назад
- $15
Нужно для каждой карточки товара указать: 1. Теги (2 - 5 ключевых слов). 2. Категории по тематикам (Картины по номерам - "тема") - 1 -3 темы. 3. Название товара, если оно не ...Завершен7 лет назад