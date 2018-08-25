Заполнение товаров в интернет-магазине

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен5 заявок276 просмотров

Нужно для каждой карточки товара указать:

1. Теги (2 - 5 ключевых слов).

2. Категории по тематикам (Картины по номерам - "тема") - 1 -3 темы.

3. Название товара, если оно не указано. 

4. Количество цветов, сложность в свойствах товара. Найти можно на сайте-источники или в интернете.

Движок SimplaCms

Около 400 товаров.

Стоимость работы 1000 рублей.

Срок срочный, сегодня.

7 лет назад
Arcky
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Megen
Елена 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
7 лет назад
$15
1 день
Спасибо за работу, всё хорошо
Спасибо за интересный проект!

Заявки фрилансеров

Megen
Елена 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
7 лет назад