Добавить более 1000 товаров в интернет-магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт45 заявок458 просмотров

Тематика: мойки высокого давления, оборудование  

CMS: OpenCart  

Задача: добавление товаров по прайсу, вся доп.информация берётся с указанного ресурса, всё сводится к комбинации "скопировать-вставить".

Opencart
7 лет назад
ThisIsL0gin
Александр 
33 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров