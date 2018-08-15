Добавить более 1000 товаров в интернет-магазин

Привет! Нужно наполнить интернет-магазин категориями и товарами с Алиэкспресс (ссылки предоставлю) с помощью Oberlo. Перевести на русский язык и доработать названия и описания товаров до красивого читабельного вида, добавить фото товаров карточку и в описание, ...