Наполнение сайта - 50товаров

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен17 заявок306 просмотров

Необходимо разместить информацию на сайте по ТЗ - 50 товаров.

ТЗ в личку исполнителю

Постоплата на карту приватбанк или яндекс кошелек.

5 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

P_Andrey
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$10
2 дня
Escrow
Работаем повторно. Лучшие рекомендации. Оперативность, соблюдение всех требований, внимательность. Спасибо еще раз за сотрудничество.
С таким заказчиком приятно работать, рекомендую к сотрудничеству! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

P_Andrey
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад