Есть сайт, нужно быстро внести некоторые корректировки.Важно чтобы после корректировок скорость загрузки сохранилась, сейчас 1,83 сек. Сайт свёрстан вручную ===не приходят заявки с форм (переносили на новый домен)===при запуске видео в ...
Наполнение сайта - 50товаров
Необходимо разместить информацию на сайте по ТЗ - 50 товаров.
ТЗ в личку исполнителю
Постоплата на карту приватбанк или яндекс кошелек.
Выбранный исполнитель
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