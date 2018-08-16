Быстро внести корректировки

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Закрыт1 заявка132 просмотра

Есть сайт, нужно быстро внести некоторые корректировки.Важно чтобы после корректировок скорость загрузки сохранилась, сейчас 1,83 сек.

Сайт свёрстан вручную 

===не приходят заявки с форм (переносили на новый домен)===при запуске видео в кейсах слайдер продолжает листаться===не приходят заявки с форм===в этом слайдере http://joxi.ru/MAjJ55MU4YGvbA и на ПК и на мобильных заголовок должен быть такой http://joxi.ru/gmvOXXeIL0zx62===здесь подтупливает ручное переключение кнопок http://joxi.ru/krD4QQ9HEd6KWr===сделать эти кнопки более заметными http://joxi.ru/1A51YY9InwWG7Aкак здесь https://land.prazdnikon.ru/yubilei===здесь убрать заглавную букву http://joxi.ru/KAxXkk5TMwQvMA(в том числе и на мобильных)===здесь в 2-3 раза больше отступ http://joxi.ru/Rmz5yygf0Vljlr===убрать точку http://joxi.ru/Y2L4aaqH9vgxM2===убрать политику http://joxi.ru/4AkQ66OsyVGjem===здесь пробел пропущен http://joxi.ru/YmEY55kc0LWGKm===заменить эту картинку на более качественную http://joxi.ru/4AkQ66OsyVGVem===это видео не отцентровано относительно слайдера http://joxi.ru/DmB4YYEHw6QPjA==========НА МОБИЛЬНЫХя смотрю на айфоне в сафари, соответственно пишу то что вижуи в таком же исправленном виде на мобильных должно быть на всех браузерах---основная суть чтобы был как на мобильной версии как здесь https://land.prazdnikon.ru/yubilei===телефон должен быть белым шрифтом http://joxi.ru/vAWM88YI1RDyPm===Э с маленькой буквы http://joxi.ru/Y2L4aaqH9vgdj2===этот блок сделать таким как здесь http://joxi.ru/v29DYYJT3jW9vmт.е. увеличить шрифты и===это не отцентровано http://joxi.ru/12M4RRQHM8O6Qm===все желтые кнопки нужно сделать по размеру и жирности шрифта как на мобильной версии здесь https://land.prazdnikon.ru/yubilei===блок кейсов на мобильных http://joxi.ru/Dr81YYnI4DEl0mсделать таким как здесь http://joxi.ru/D2PEnnBSpWx4pAтолько полностью растянуть картинки во всю ширину экрана, т.е. примерно вот так http://joxi.ru/V2Vp77etxGeeEr===здесь заголовок всегда этот http://joxi.ru/zAN4335HBwggEm===здесь http://joxi.ru/MAjJ55MU4YGK1Aсделать так: http://joxi.ru/DmB4YYEHw6QZYA===здесь http://joxi.ru/L21lBBjC8DJyEmдругой заголовок http://joxi.ru/brRjxx8CJ81oyr===здесь http://joxi.ru/Y2L4aaqH9vgok2сделать так: http://joxi.ru/nAyQ11XsYk5dkA===здесь http://joxi.ru/LmG4WW3HeZLNd2вот так заголовок http://joxi.ru/bmodKKOcxlWne2===здесь http://joxi.ru/n2YBJJzco0ODGAсделать так: http://joxi.ru/82QMXX7Ij4gNy2===может что-то еще пропустил в заголовках или полях==============ВНИМАНИЕ!Часто сталкиваюсь с ситуацией, что некоторые люди обещают сделать к такому-то времени такую-то работу, но по факту делают ее дольше или не так как обещали, поэтому чтобы избежать этого мы с Вами обговариваем четкий срок к которому все вышеперечисленное будет готово (например, до завтра до 10:00) и цена договоренности с Вашей стороны, что каждый час просрочки это минус 10% от оплаты.

7 лет назад
PrazdnikON
Андрей 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров