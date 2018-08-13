Контент менеджер

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Закрыт4 заявки154 просмотра

Всем привет есть сайт cargo-centre.com  в сфере логистики , надо наполнить сайт . примеры trans.eu / timocom.com точно такая же платформа .  

7 лет назад
alikhanovb
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

9weblanser
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
7 лет назад
$100
7 дней

Заявки фрилансеров

9weblanser
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
7 лет назад