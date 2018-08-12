Производим тапочки из шерсти, нужно разместить на оптовых площадках объявление КП фото есть
Собрать e-mail адреса с интернет-магазинов
Собрать e-mail адреса с интернет-магазинов
Задание https://goo.gl/3No1ag
Оплата 300р.
Объем работ: 500 адресов
Собирать много нужно. После успешной работы, выдам следующие запросы.
Заявки фрилансеров
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