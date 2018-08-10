Производим тапочки из шерсти, нужно разместить на оптовых площадках объявление КП фото есть
Наполнение сайта объявлениями с авито
Добрый день. Требуется организовать наполнения нашего портала объявлениями с сайта Авито.
- Тематика недвижимость.
- Оплата по 10-20 рублей за объявление (чем качественнее Ваша работа, тем выше цена), WMR или Qiwi
- Норма это 10 объявлений в день (потом возможно и больше), 5-7 дней в неделю в итоге должно быть не менее 50-70 объявлений в неделю. Очень важно регулярно добавлять объявления, поэтому будьте готовы тратить время каждый день или хотя бы через день.
- Оплата для начала каждый день, потом раз в неделю.
- Каждое опубликованное объявление будет проверять редактор, поэтому нужно подходить внимательно и качественно к работе.
- Связь желательно держать в скайпе, телеграм, vk (либо в другом месседжере в котором вы часто онлайн)
Вот видео инструкция для полного понимания трудоемкости добавления одного объявления: Ссылка на Google диск
Заявки фрилансеров
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