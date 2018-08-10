Наполнение сайта объявлениями с авито

Добрый день. Требуется организовать наполнения нашего портала объявлениями с сайта Авито.

- Тематика недвижимость.

- Оплата по 10-20 рублей за объявление (чем качественнее Ваша работа, тем выше цена), WMR или Qiwi

- Норма это 10 объявлений в день (потом возможно и больше), 5-7 дней в неделю в итоге должно быть не менее 50-70 объявлений в неделю. Очень важно регулярно добавлять объявления, поэтому будьте готовы тратить время каждый день или хотя бы через день.

- Оплата для начала каждый день, потом раз в неделю.

- Каждое опубликованное объявление будет проверять редактор, поэтому нужно подходить внимательно и качественно к работе.

- Связь желательно держать в скайпе, телеграм, vk (либо в другом месседжере в котором вы часто онлайн)

Вот видео инструкция для полного понимания трудоемкости добавления одного объявления: Ссылка на Google диск