Ищем контент-менеджера для публикации порядка 500 статей (статьи готовы). Инструкция во вложении. Доступ предоставляем после заполнения анкеты (во вложении)Обязательна тестовая публикация или пример ранее опубликованной работы в соотв. с требованиями.Оплата рассчитана из расчета 40 руб. за ...
Заменить фотографии товаров на сайте
На сайте достаточно много фотографий с разным фоном , порядка 190,нужно заменить фотографии к ним на фотографию с белым фоном( фото имеются ) , если фотографии при загрузке будут урезаться , нужно будет подогнать по размеру ( такие фото оплачиваются дополнительно ) Просьба указать в заявке сроки , цену за одну карточку , либо же за всю работу . так же скайп/почту ( в скайпе ответ быстрее) Возможно долгосрочное сотрудничество, желательно сделать сегодня до вечера
Заявки фрилансеров
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