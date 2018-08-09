Заменить фотографии товаров на сайте

На сайте достаточно много фотографий с разным фоном , порядка 190,нужно заменить фотографии к ним на фотографию с белым фоном( фото имеются ) , если фотографии при загрузке будут урезаться , нужно будет подогнать по размеру ( такие фото оплачиваются дополнительно ) Просьба указать в заявке сроки , цену за одну карточку , либо же за всю работу . так же скайп/почту ( в скайпе ответ быстрее) Возможно долгосрочное сотрудничество, желательно сделать сегодня до вечера