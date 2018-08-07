Сбор базы в ручную

Ищем контент-менеджера для публикации порядка 500 статей (статьи готовы). Инструкция во вложении. Доступ предоставляем после заполнения анкеты (во вложении)Обязательна тестовая публикация или пример ранее опубликованной работы в соотв. с требованиями.Оплата рассчитана из расчета 40 руб. за ...
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