Разместить контент на Modx

На сайт agrus.ua нужно регулярно (один раз в неделю) выводить небольшие статьи, одна-две страницы. Тексты статей и фотографии мы предоставляем. Задачи: 1. Редактировать тексты, исправляя все грамматические ошибки, при необходимости добавляя литературность и ...