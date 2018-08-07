Опубликовать 1 000 статей

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт15 заявок231 просмотр

Требуется контент-менеджер для публикации 1 000 статей. Требования к скорости - не менее 20 в неделю.

Статьи от 5 до 10 тыс. сбп.

Требования:

- 1 фото в каждом разделе, но не менее 1 фото на 1 тыс. сбп

- 1 видео по теме

- оформление через функционал WordPress (списки, цитаты, TDK)

- 1 миниатюра

Оплата 40 руб. за 1 статью

WordPress
7 лет назад
StaMiDo
38 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров