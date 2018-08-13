Наполнение товарами (OpenCart 2)

$18
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен5 заявок223 просмотра

Добрый день!

Необходимо перенести товары с сайта http://www.sorvi-golova.ru на новый сайт. 

В ручном режиме, т.к. нет модуля Импорт-Экспорт и так же разные версии движка.

Примерно 45-55 товаров.

Более детально описано во вложенном файле.

Оплата на карту через онлайн-банк. Яндекс.Деньги и Вебмани в Украине не работают:(

Opencart
7 лет назад
pivosrakami
Денис 
43 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

tatka007
39 лет
12 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
7 лет назад
$5
1 день
Маргарита выполнила задачу в срок, согласно ТЗ. Рекомендую
Рекомендую. Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

tatka007
39 лет
12 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
7 лет назад