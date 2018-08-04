Пример файла прикрепил. Задача состоит в том что бы удалить дубликаты товаров по фотографиям, также удаляем товары с наличием водного знака на фото. Каждая строка это отдельный товар. Обработка 5000 позиций 150 ...
Наполнить интернет магазин товаром
Необходимо будет наполнить сайт товаром. Сайт сделан на WP.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $6Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно наполнение сайта http://sirius-montaz.ru/ подбор картинок и текста. Сайт на Ворд пресс, установлен конструктор страниц Divi Builder https://www.youtube.com/channel/UC6RH0JJugB93ebfXGH5TgHA/videos/Завершен7 лет назад
Для рекламы курса "Обучение менеджеров в Ресторане" в Facebook нужно подобрать 4-5 тематических картинок. Рекомендуемые размеры 1200 х 628 пикселей На фото должны быть "эмоции" и всем известные моменты или люди ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток! Нужен человек (возможно несколько) для оформления готовых статей на сайте. Статьи большие - в среднем 25-30 тыс.знаков. Админка очень простая, нужны только элементарные знания HTML (абзац, списки, цитаты). Хотя ...Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо наполнить сайт товарами. Сайт на Vigbo Наименование, описание цены все в файле Задача: 1) Создать товар 2) Проставить стоимость и количество 3) Скопировать описание, ...Завершен7 лет назад
Необходимо, очень аккуратно, заполнить интернет-магазин товарами копипастом с другого сайта, источник выборки позиций - прайс-лист: - название товара, категория и цена - описание товара - фотографии - создание (единожды для категории) ...Завершен7 лет назад
Добрый день, Необходимо заносить статьи на сайт (копировать с нашей страницы в ФБ), размещать в соц сетях, на страницах проекта. Сайт Wordpress на трех языках, Русский, Английский, Иврит. ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $8
Задача: Составить блок с запросами для удобства пользователей, который помогает в навигации сайта. К примеру можно находясь в раздел “Женские туфли”, нажав на ссылку/запрос “кожаные” попасть в категорию соответствующую. Пример в ТЗ ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $125
Необходимо открывать официальные сайты жилых комплексов под разными пользователя в гугл хроме и копировать в табличку гугл док номера телефонов, которые показывается. Под каждым новым пользователем показывается новый телефон. На один жк около 30 телефонов. ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Нужно отредактировать страницу на amazon sellercentral (изменить вес,габариты продукта,узнать почему товар недоступен,хотя он принят на склад Амазона уже давно и также узнать почему сейчас отрицательный баланс -1079$,откуда эта цифра),короче надо привести всё порядок человеку ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт7 лет назад