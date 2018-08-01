Свести данные

Задача: Составить блок с запросами для удобства пользователей, который помогает в навигации сайта. К примеру можно находясь в раздел “Женские туфли”, нажав на ссылку/запрос “кожаные” попасть в категорию соответствующую. Пример в ТЗ

Видео-инструкция: https://goo.gl/smKRgQ

Оплата: 500р. за 11 категорий

Первые 1-2 категории у вас займет больше времени, так как нужно будет разобраться.Если будет получаться хорошо(минимум ошибок), то для вас есть ещё 200 категорий.