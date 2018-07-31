Поиск информации в интернете для сметной документации

Требуется сотрудник для поиска информации в Интернет, её обработке и занесению в базу данных (Excel).

Требования: Наличие доступа в Интернет. Большой опыт поиска информации в Интернет. Отличное знание Microsoft Office. .

Работа может быть как удаленная, при необходимости можем выделить рабчоее место в офис. Офим м. Проспект Вернадского д.29. Оплата сдельная. Уровень оплаты зависит от количества забитых в базу позиций.