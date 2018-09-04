Ручной перенос товара с одного интернет-магазина в другой

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  2. Наполнение сайтов
Завершен6 заявок205 просмотров

Куда переносим:

http://xn--e1aaerl4g.xn--90ais/

Откуда переносим:

http://flora.by/catalog/iskusstvennyie-rasteniya/iskusstvennyie-deorativnotsvetuschie-rasteniya/

http://flora.by/catalog/iskusstvennyie-rasteniya/iskusstvennyie-derevya/ + подкатегории

http://flora.by/catalog/iskusstvennyie-rasteniya/iskusstvennyie-ampelnyie-rasteniya/

http://flora.by/catalog/iskusstvennyie-rasteniya/iskusstvennyie-gorshechnyie-rasteniya-i-kustyi/

http://flora.by/catalog/iskusstvennyie-rasteniya/iskusstvennaya-izgorod/

http://flora.by/catalog/iskusstvennyie-rasteniya/iskusstvennyie-kaktusyi-i-sukulenty/

http://flora.by/catalog/iskusstvennyie-rasteniya/iskusstvennyiy-gazon/

Все категории уже созданы.

Подробный видеоурок по переносу 1 товара: ﻿https://drive.google.com/file/d/1YnsY3hKaiWqx7AlSMt3QffbjKcwm71c2/view?usp=sharing

7 лет назад
amelista
Олег 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

sasha2106
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
7 лет назад
$50
5 дней
Отличная работа! Все выполнено качествено и в срок!
Понятное ТЗ, приятное общение, немедленная оплата готовой работы. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

sasha2106
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
7 лет назад

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