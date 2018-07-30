Необходимо скачать приложение и зарегистрироваться в нём. За регистрацию вы получаете 5 евро. Задание очень простое, просто тратите 10 минут и получаете свои 5 евро. После этого у вас будет возможность еще еще несколько раз ...
Контент-менеджер на полный день (7 через 7)
Нужен контент-менеджер на постоянную удаленную работу - нужно будет вести сайты в ссылочных биржах.
Требования к кандидату:
- хорошее знание русского языка (грамматика, пунктуация)
- желателен опыт рерайтинга или копирайтинга за деньги
- опыт работы с биржей контента etxt
- опыт работы с advego plagiatus, etxt антиплагиат, проверка уникальности на текст.ру
- переживать за результат, стараться делать лучше, больше и качественнее чем просят
- ответственность, пунктуальность, внимательность, усидчивость
- наличие постоянного подключения к безлимитному высокоскоростному интернету
Рабочее время: понедельник-воскресенье, с 8:00 до 21:00
>>>В рабочее время необходимо работать и быть всегда на связи в скайпе!
Обязанности:
1. Мониторинг ссылочных бирж на предет поступления новых заявок;
2. Заказ на бирже контента etxt статей согласно требованиям оптимизатора (аккаунт с деньгами для работы выдается);
3. Проверка присланных текcтов на соответствие ТЗ, правка/доработка при необходимости;
4. Вписывание ключа в текст, поиск картинки.
5. Добавление статей на сайт и сдача заявки в ссылочных биржах.
ОПЛАТА на webmoney:
Испытательный срок 2 рабочих недели! Во время испытательного срока (будете не все работы делать) оплата 6000 р./рабочая неделя, если все ок, далее: 8-10 тыс.р./рабочая неделя
Интересует только долгосрочное сотрудничество! Чтобы ваша кандидатура была рассмотрена, заполните пожалуйста тест-резюме (присутствует короткое тестовое задание).
Заполненное тест-резюме отправляйте сюда: [email protected]
Мы выберем подходящего кандидата и свяжемся с Вами в Skype.
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