Контент-менеджер на полный день (7 через 7)

Нужен контент-менеджер на постоянную удаленную работу - нужно будет вести сайты в ссылочных биржах.

Требования к кандидату:

хорошее знание русского языка (грамматика, пунктуация)

желателен опыт рерайтинга или копирайтинга за деньги

опыт работы с биржей контента etxt

опыт работы с advego plagiatus, etxt антиплагиат, проверка уникальности на текст.ру

переживать за результат, стараться делать лучше, больше и качественнее чем просят

ответственность, пунктуальность, внимательность, усидчивость

наличие постоянного подключения к безлимитному высокоскоростному интернету

: неделя через неделю (т.е. неделю работаете, неделю отдыхаете)

Рабочее время: понедельник-воскресенье, с 8:00 до 21:00

>>>В рабочее время необходимо работать и быть всегда на связи в скайпе!

Обязанности:

1. Мониторинг ссылочных бирж на предет поступления новых заявок;

2. Заказ на бирже контента etxt статей согласно требованиям оптимизатора (аккаунт с деньгами для работы выдается);

3. Проверка присланных текcтов на соответствие ТЗ, правка/доработка при необходимости;

4. Вписывание ключа в текст, поиск картинки.

5. Добавление статей на сайт и сдача заявки в ссылочных биржах.

ОПЛАТА на webmoney:

Испытательный срок 2 рабочих недели! Во время испытательного срока (будете не все работы делать) оплата 6000 р./рабочая неделя, если все ок, далее: 8-10 тыс.р./рабочая неделя

Интересует только долгосрочное сотрудничество! Чтобы ваша кандидатура была рассмотрена, заполните пожалуйста тест-резюме (присутствует короткое тестовое задание).

Заполненное тест-резюме отправляйте сюда: [email protected]

Мы выберем подходящего кандидата и свяжемся с Вами в Skype.