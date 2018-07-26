Добавить тексты в админпанели сайта

В админпанели сайта нужно копировать-вставлять макросы и заменять в html русские тексты на английские (переводы есть).Попутно фиксировать в документе, какие ещё тексты требуют перевода.

Для работы требуется минимальное понимание html и базовое знание английского языка.

Писать код НЕ нужно! Переводить - тоже! Нужно аккуратно копировать и вставлять!

Работа займёт ориентировочно около полутора-двух рабочих дней, точнее сказать сложно. К воскресенью её нужно закончить.

Возможно, на следующей неделе будет аналогичная задача.