Здравствуйте! Для развлекательного сайта с активно растущей аудиторией необходимо найти 500-600 статей. Это должны быть добрые, позитивные истории, смешные фотоподборки, новости из жизни звезд. Найденные статьи нужно добавить в гугл-таблицу. Найденные статьи будут размещены ...
Нужно разместить товары в яндекс маркет
На сайте https://clck.ru/DvLdT есть раздел "ТОП 20 РЕМКОМПЛЕКТОВ" дам доступ к яндекс почте, нужно эти топ20 товаров разместить в яндекс маркете.
Кто готов сейчас сделать пишите.
Пишите сразу цену, адекватную.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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