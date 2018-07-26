Нужно разместить товары в яндекс маркет

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен3 заявки248 просмотров

На сайте https://clck.ru/DvLdT  есть раздел "ТОП 20 РЕМКОМПЛЕКТОВ"  дам доступ к яндекс почте, нужно эти топ20 товаров разместить в яндекс маркете. 

Кто готов сейчас сделать пишите.

Пишите сразу цену, адекватную.

7 лет назад
krasimweb
Алексей 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

antohayb
Антон 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва
7 лет назад
$3
1 день
Антон отлично справился с заданием. А главное оперативно! Рекомендую.
Приятный заказчик. Поставил понятную задачу и принял работу после её завершения. Оплатил сразу как предоставил конечный результат. К сотрудничеству рекомендую

Заявки фрилансеров

antohayb
Антон 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва
7 лет назад