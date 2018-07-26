Наполнение сайта юридической тематики

Нужен Контент-менеджер для публикации статей на юридическом сайте.

В обязанности по публикации статей будет входить:

• подбор изображений с последующей минимальной обработкой;

• заполнение атрибутов alt изображений;

• размещение изображений по тексту статьи в тех местах, где это уместно, т.е. фото должно дополнять текст.

• заполнение, уже готовых Мета-тегов;

• оформление текста (списки, абзацы, цитаты, блоки внимания, таблицы, ссылки и т.д.);

• иногда прочие мелкие задачи, например модерация комментариев, проверка текстов.

Предпочтительные требования:

• вкус в подборе картинок;

• знание Photoshop на минимальном уровне для обработки изображений;

• грамотный русский язык;

• знание основ HTML;

• пунктуальность.

Варианты подработки не интересны, загруженность по проекту будет Full-Time.

По оплате ориентируемся на 150 р/час, предпочтительно на электронные кошельки.

В отклике расскажите о вашем опыте и покажите 2-3 примера ваших работ.

Спасибо!