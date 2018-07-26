Наполнение сайта юридической тематики

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Закрыт10 заявок273 просмотра

Нужен Контент-менеджер для публикации статей на юридическом сайте.

В обязанности по публикации статей будет входить:

•  подбор изображений с последующей минимальной обработкой;

•  заполнение атрибутов alt изображений;

•  размещение изображений по тексту статьи в тех местах, где это уместно, т.е. фото должно дополнять текст.

•  заполнение, уже готовых Мета-тегов;

•  оформление текста (списки, абзацы, цитаты, блоки внимания, таблицы, ссылки и т.д.);

•  иногда прочие мелкие задачи, например модерация комментариев, проверка текстов.

Предпочтительные требования:

•  вкус в подборе картинок;

•  знание Photoshop на минимальном уровне для обработки изображений;

•  грамотный русский язык;

•  знание основ HTML;

•  пунктуальность.

Варианты подработки не интересны, загруженность по проекту будет Full-Time.

По оплате ориентируемся на 150 р/час, предпочтительно на электронные кошельки.

В отклике расскажите о вашем опыте и покажите 2-3 примера ваших работ.

Спасибо!

HTML
7 лет назад
TomRoyAl
Артем 
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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