Размещение простых статей на WP сайте

Необходимо разместить порядка 300 статей на Wordpress сайте.

Статьи простые, включают в себя заголовок и текст объемом в среднем 1.5-2к символов.

К статье нужно подобрать 3-4 картинки.

На одну публикацию уходит в среднем не более 5 минут.

Оплата: 15 руб/публикация

Сейчас надо опубликовать примерно 60 статей и через несколько дней будут еще новые статьи.