Здравствуйте! Для развлекательного сайта с активно растущей аудиторией необходимо найти 500-600 статей. Это должны быть добрые, позитивные истории, смешные фотоподборки, новости из жизни звезд. Найденные статьи нужно добавить в гугл-таблицу. Найденные статьи будут размещены ...
Размещение простых статей на WP сайте
Необходимо разместить порядка 300 статей на Wordpress сайте.
Статьи простые, включают в себя заголовок и текст объемом в среднем 1.5-2к символов.
К статье нужно подобрать 3-4 картинки.
На одну публикацию уходит в среднем не более 5 минут.
Оплата: 15 руб/публикация
Сейчас надо опубликовать примерно 60 статей и через несколько дней будут еще новые статьи.
Заявки фрилансеров
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