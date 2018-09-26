Есть выборка из 115 000 ключей, по каждому из них, необходимо собрать рекламные объявления из поисковых систем. Собрать нужно все объявления: верхние и нижние. Можно выполнить с помощью любого софта, например ...
- $75Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, ищу человека, который сможет по ТЗ сделать не просто текст, а шаблон. Суть шаблона в том, чтобы из текста с помощью различных синонимов и формулировок сделать множество разных вариантов. Пример ТЗ покажу ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, есть 19 доменов по которым нужно выгрузить этот отчет https://take.ms/jucLK Предлагайте цену за услугу.Маркетинговый анализнет заявокЗакрыт6 лет назад
По указанному домену нужно выгрузить отчет по всем объявлениям в Яндексе и Google. Кроме объявлений нужно получить еще список ключевых слов по которым крутятся объявления. Жду предложений. Спасибо!Контекстная рекламанет заявокЗакрыт6 лет назад
Есть таблица с готовыми текстами. Нужно опубликовать все в админке wordpress по такому алгоритму: Скопировать текст и перенести текст в админку.Установить заголовок и мета-теги.Установить изображение записи, заменить шаблонный текст на нужный для ...Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать дизайн 2 юридических сертификатов или дипломов для сотрудников. (пример: https://take.ms/9O65D) Сертификаты должны соответствовать биографии, которую я предоставлю исполнителю. Предпочтительно наличие печатей и подписей. Названия организаций, ФИО выдавших сертификат, членов комиссии и т.д. ...Дизайн продукции21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Есть выборка из 115 000 ключей, по каждому из них, необходимо собрать рекламные объявления из поисковых систем. Собрать нужно все объявления: верхние и нижние. Можно выполнить с помощью любого софта, например ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно спарсить базу данных таксопарков с официального сайта. Следует учитывать, что (скриншот) данные по компаниям изменяются в зависимости от выбранного тарифа. Блоки 1-3 на скрине. Спарсить нужно при всех возможных вариантах настроек тарифного плана. ...Базы данных2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры, ищем автора для написания пачки статей-инструкций по банковским продуктам. Требования к кандидату: опыт работы от 1 года, в т.ч. со сложными тематиками (банковская, юридическая и т.п.);грамотный русский язык;навыки ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен Контент-менеджер для публикации статей на юридическом сайте. В обязанности по публикации статей будет входить: • подбор изображений с последующей минимальной обработкой; • заполнение ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется семантик для сбора семантического ядра инфо-сайта. Проект будет требовать от Вас полной загрузки. Если сработаемся в дальнейшем возможны еще заказы. Кого ищу? - Ответственного человека с фокусом на качество. ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт7 лет назад