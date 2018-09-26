TomRoyAl

Артем TomRoyAl

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Нужно спарсить рекламные объявлений Google и Яндекс

    $75

    Есть выборка из 115 000 ключей, по каждому из них, необходимо собрать рекламные объявления из поисковых систем. Собрать нужно все объявления: верхние и нижние. Можно выполнить с помощью любого софта, например ...

    Контекстная реклама3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно написать шаблонный текст

    Здравствуйте, ищу человека, который сможет по ТЗ сделать не просто текст, а шаблон. Суть шаблона в том, чтобы из текста с помощью различных синонимов и формулировок сделать множество разных вариантов.  Пример ТЗ покажу ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно выгрузить платные объявления конкурента из SpyWords

    По указанному домену нужно выгрузить отчет по всем объявлениям в Яндексе и Google. Кроме объявлений нужно получить еще список ключевых слов по которым крутятся объявления.  Жду предложений. Спасибо!

    Контекстная рекламанет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Запостить 130 статей шаблонного контента по инструкции

    Есть таблица с готовыми текстами. Нужно опубликовать все в админке wordpress по такому алгоритму: Скопировать текст и перенести текст в админку.Установить заголовок и мета-теги.Установить изображение записи, заменить шаблонный текст на нужный для ...

    WordPress
    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нарисовать 2 сертификата

    Необходимо сделать дизайн 2 юридических сертификатов или дипломов для сотрудников.  (пример: https://take.ms/9O65D) Сертификаты должны соответствовать биографии, которую я предоставлю исполнителю. Предпочтительно наличие печатей и подписей. Названия организаций, ФИО выдавших сертификат, членов комиссии и т.д. ...

    Дизайн продукции21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Парсинг рекламных объявлений Google и Яндекс

    Есть выборка из 115 000 ключей, по каждому из них, необходимо собрать рекламные объявления из поисковых систем. Собрать нужно все объявления: верхние и нижние. Можно выполнить с помощью любого софта, например ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Достать базу данных Я.Такси

    Нужно спарсить базу данных таксопарков с официального сайта. Следует учитывать, что (скриншот) данные по компаниям изменяются в зависимости от выбранного тарифа. Блоки 1-3 на скрине. Спарсить нужно при всех возможных вариантах настроек тарифного плана. ...

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ищем копирайтера для сайта о банковских услугах

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры, ищем автора для написания пачки статей-инструкций по банковским продуктам. Требования к кандидату: опыт работы от 1 года, в т.ч. со сложными тематиками (банковская, юридическая и т.п.);грамотный русский язык;навыки ...

    Написание статей
    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Наполнение сайта юридической тематики

    Нужен Контент-менеджер для публикации статей на юридическом сайте. В обязанности по публикации статей будет входить: •  подбор изображений с последующей минимальной обработкой; •  заполнение ...

    HTML
    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно собрать семантическое ядро

    Требуется семантик для сбора семантического ядра инфо-сайта. Проект будет требовать от Вас полной загрузки.  Если сработаемся в дальнейшем возможны еще заказы.  Кого ищу?  - Ответственного человека с фокусом на качество. ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад