Нужно выгрузить платные объявления конкурента из SpyWords

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрытнет заявок185 просмотров

По указанному домену нужно выгрузить отчет по всем объявлениям в Яндексе и Google.

Кроме объявлений нужно получить еще список ключевых слов по которым крутятся объявления. 

Жду предложений.

Спасибо!

6 лет назад
TomRoyAl
Артем 
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров