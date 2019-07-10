Настройка рекламы в Google Ads, Yandex Direct и ретаргетинг в Facebook

Нужно настроить рекламные кампании для сайта по продаже экскурсий из Римини по Италии - https://bit.ly/31pe2Ag.

Нужно настроить рекламные компании в Google Ads и Yandex Direct.

Также нужно настроить ретаргетинг по посетителям не сделавшими заказ в:

- Facebook

- Google Ads

- Yandex Direct

Основные ключевые слова:

- экскурсии из Римини

- экскурсии из Римини в Рим

- экскурсии из Римини в Венецию

- экскурсии из Римини в Верону

- экскурсии из Римини во Флоренцию

- экскурсии из Римини в Сан-Марино

- экскурсии из Римини в Милан