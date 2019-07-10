Настройка рекламы в Google Ads, Yandex Direct и ретаргетинг в Facebook

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Завершен2 заявки184 просмотра

Нужно настроить рекламные кампании для сайта по продаже экскурсий из Римини по Италии - https://bit.ly/31pe2Ag.

Нужно настроить рекламные компании в Google Ads и Yandex Direct. 

Также нужно настроить ретаргетинг по посетителям не сделавшими заказ в:

- Facebook

- Google Ads

- Yandex Direct

Основные ключевые слова:

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- экскурсии из Римини в Рим

- экскурсии из Римини в Венецию

- экскурсии из Римини в Верону

- экскурсии из Римини во Флоренцию

- экскурсии из Римини в Сан-Марино

- экскурсии из Римини в Милан

Google Ads
6 лет назад
vorg666
32 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

iammarketolog
28 лет
8 лет в сервисе
Был
14 минут назад
6 лет назад
$250
7 дней
Escrow
Рекламные кампании были настроены и запущены максимально оперативно. Уже пошли первые конверсии. Продолжаем работать. Быстрая связь, приятное общение. Рекомендую!
Очень комфортное сотрудничество. Все быстро, на одной волне, с пониманием и достойной оплатой. Однозначно рекомендую. Работаем дальше над оптимизацией проекта)

Заявки фрилансеров

iammarketolog
28 лет
8 лет в сервисе
Был
14 минут назад
6 лет назад