Раскрутка сайта / прописка ключевых слов / CEO / Директ

Надо собрать кампанию в Яндекс.Директ для строительного сайта (вести трафик будем на лендинг). Нужна поисковая кампания и РСЯ. Всю семантику мы собрали через кей-коллектор, вышло 320 запросов. Все запросы разделены на категории (по типу строительства). ...