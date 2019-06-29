Контекстная реклама

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт20 заявок400 просмотров

Нужна настройка и ведение контекстной рекламы в Яндекс и Гугл по юридической тематике(адвокат). Имеются уже некоторые настроенные кампании их нужно оптимизировать плюс создать новые. Интересны только предложения от специалистов с кейсами в данной тематике по Москве. Указывайте свои расценки за настройку и ведение. 

6 лет назад
denopt17
Денис 
40 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров