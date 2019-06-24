Реклама в соцсетях для частного детского сада.

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт15 заявок407 просмотров

Нужно настроить и запстить рекламу для детского сада частного. то есть тут будет очень важна правильная аудитория по локации и по полу и так далее.  

Напишите что вы можете предложить подумав о конкретной тематике. 

Пишите варианты какие можно применить к нам и стоимость исполнения.  

6 лет назад
seregapr
Сергей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров