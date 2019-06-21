Настройка таргета Со стратегий

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт11 заявок244 просмотра

2 года на рынке,  товар не сезонный,  одежда. Ищу подрядчика на настройку таргета, но не просто настройку,  а опытного человека,  который будет простраивать стратегии и генерить продажи по цене ниже,  чем сейчас. Задача-продавать не в сезон без потери прибыли, в сезон рост продаж вдвое. Фактор заключения сделки: анализ текущей ситуации и прогнозирование продаж,  какими способами и стратегиями.Агенствам: опыт работы есть с рекламой,  нужна помощь,  а не пыль в глаза за баснословные деньги. Спасибо,  жду предложений и сотрудничества. 

6 лет назад
guest_15611073489336
6 лет в сервисе
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6 лет назад

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