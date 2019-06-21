Настройка таргета Со стратегий

2 года на рынке, товар не сезонный, одежда. Ищу подрядчика на настройку таргета, но не просто настройку, а опытного человека, который будет простраивать стратегии и генерить продажи по цене ниже, чем сейчас. Задача-продавать не в сезон без потери прибыли, в сезон рост продаж вдвое. Фактор заключения сделки: анализ текущей ситуации и прогнозирование продаж, какими способами и стратегиями.Агенствам: опыт работы есть с рекламой, нужна помощь, а не пыль в глаза за баснословные деньги. Спасибо, жду предложений и сотрудничества.