Создать поисковые РК в Директе и Adwords

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен10 заявок353 просмотра

Нужно создание поисковой контекстной РК в Яндекс.Директ и Google Adwords для службы технической поддержки интернет-магазинов и сайтов Чили.Хелп (https://chilihelp.ru).

Google Ads
6 лет назад
korovenkov
Илья 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Marina1008
Марина 
30 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$10
10 дней
Марина — замечательный специалист. Умеет слушать и, что самое важное, слышать собеседника. За короткое время навела порядок в нашем бардаке с рекламными кампаниями и они стали приносить целевых лидов.
Четкое и понятное ТЗ. При необходимости, Илья всегда на связи. С оплатой проблем нет, всё точно и в срок.

Заявки фрилансеров

Marina1008
Марина 
30 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад