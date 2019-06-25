Добрый день. Интересуют люди, кто готов работать по такой схеме. Анализ ниши и конкурентов. Прогнозирование стоимости и кол-ва лидов. Если не нравится сайт. предлить что исправить или новую идею Сбор ...
Создать поисковые РК в Директе и Adwords
Нужно создание поисковой контекстной РК в Яндекс.Директ и Google Adwords для службы технической поддержки интернет-магазинов и сайтов Чили.Хелп (https://chilihelp.ru).
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