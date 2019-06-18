Настройка и продвижение контекстной рекламы Google и Yandex для сервисного центра техники Apple в городе Минск (Республика Беларусь).

На данный момент Google блокирует контекстную рекламу всех сервисных центров Apple. Надо придумать как сделать так чтобы не блокировала, найти официальный обход.

Интересует человек который будет заинтересован проектом, человек который нацелен на результат.