Настройка и ведение рекламной кампании в яндкес директ

требуется настроить и контролировать запуск рекламной кампании яндекс директе минимум 60 дней, точнее до конца лета. Пока идет летний сезон. Предпочтение кандидатам уже работавшим в нашей нише минимум 1 год. Лучше конечно два. Или хотя бы кто отработал полное лето прошлого года. Тематика - мостовые краны, кран-балки. А так же тех, кто занимался настройкой и ведением кампании завода металлических конструкций, идеально если завод реально строил ангары, склады, быстровозводимые здания, торговые центры. Если вели рекламные компании других производственных кампаний, с длинным циклом сделки, B2B, пишите в комментарии какие именно компании, чем они занимались, а так же указывайте опыт ведения подобных кампаний. Нужен реальный практик из нашей ниши, с реальным опытом. По возможности указывайте желаемую сумму гонорара. Учитывая мое положение, готова рассмотреть даже премию по результатам первого месяца, 1. сможете сделать так же, как у же делали нашим конкурентам +10% 2. если сделаете лучше, то есть увеличите количество количество лидов и реальных запросов, уже будет +25% бонусом. И так по итогу 60 дней, возможен бонус до 50% от согласованной цены проекта. То есть если вы уже делали, умеете, и сможете повторить, или сделать лучше, чем у вас уже было, вы сможете заработать дополнительно 50%. А дальше уже можно будет обсуждать, дальнейшее сотрудничество на взаимовыгодных условиях. Со своей стороны гарантирую своевременную оплату, любым удобным для вас способом. Жду ваших откликов.