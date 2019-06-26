Goncharanna

Здравствуйте, меня зовут Анна и я представляю интересы завода по производству грузоподъемных мостовых кранов, таких, как кран-балки подвесные и опорные, мостовые двухбалочные краны, козловые краны и консольные краны. И второе наше направление это изготовление и строительство быстровозводимых зданий из металлоконструкций, таких как склады, ангары, торговые центры, и другие коммерческие постройки, где используется металлический каркас. Наши мощности - 500 тонн готовых металлоконструкций в месяц, или 6000 тонн переработанного металла в год. Две свои производственные площадки, на юге, и в 15 км от МКАДа. Выполняем все работы "под ключ", от проектирования, изготовления, монтажа и ввода в эксплуатацию.