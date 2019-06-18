Обход блокировки adwords

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт8 заявок237 просмотров

Необходимо настроить и сопроводить рекламную кампанию Google adwords, чтобы аккаунт не заблочили по причине обхода системы. Тематика НЕ запрещенная. 

Google Ads
6 лет назад
guest_1559371604956
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров