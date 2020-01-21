Требуется настроить adwords в нише ремонт квартир

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен29 заявок384 просмотра

Добрый день. Интересуют люди, кто готов работать по такой схеме.

Анализ ниши и конкурентов. Прогнозирование стоимости и кол-ва лидов.

Если не нравится сайт. предлить что исправить или новую идею

Сбор ядра. Сбор минусовок. Создание рк и согласование об-й.После одобрения запуск и контроль.

При адекватности готов завалить проектами на ведение. 

Гео СПб. Бюджет тестовый для ниши . Срок 1.5. недели. + ваша работа. В случае успеха проговариваем другие проекты.

Google Ads
6 лет назад
Denn2010
Денис 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Inna_Ntsterkina
Инна 
57 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 отзывов
6 лет назад
$50
5 дней
Escrow
Тест не удачный. Подход верный. Рекомендую.
Хороший клиент.

Заявки фрилансеров

Inna_Ntsterkina
Инна 
57 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 отзывов
6 лет назад