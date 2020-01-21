Denn2010

Денис Denn2010

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

dlmme
25 лет
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Легкий редизайн сайта
Все отлично, спасибо за проект!
Рекомендую исполнителя! Дмитрий отлично справился с задачей по редизайну сайта. Работа была выполнена быстро и хорошо.
Ответный отзыв
Thomas_WL
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$41
10 баллов
5 лет назад
Создание подмены контента по регионам (сайт на WordPress)
WordPress
Грамотная постановка задачи, всегда на связи, оплата в срок. Рекомендую!
Заказывали у Артема доработки сайта на WP. Все сделано качественно и в срок. Спасибо! Рекомендую исполнителя!
Ответный отзыв
Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
$63
10 баллов
5 лет назад
Создать сайтмап
WordPress
Все как всегда прошло успешно и без проблем. Спасибо за проект, обращайтесь еще :-)
Не первый раз сотрудничаем с Артемом, работой довольны) Все вопросы решались быстро и грамотно. Рекомендую исполнителя!
Ответный отзыв
Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
$85
10 баллов
5 лет назад
На сайте WordPress сделать подмену товаров по региону
WordPress
Приятно было работать с Денисом и его командой, четко ставят задачи, понимающе относятся к процессу разработки. С оплатой тоже проблем не возникло. Обращайтесь еще если будут задачи. Спасибо за проект.
Заказывали у Артема нестандартные доработки сайта. Все сделано быстро и профессионально. Рекомендую!
Ответный отзыв
Inna_Ntsterkina
Инна 
57 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 отзывов
$50
10 баллов
6 лет назад
Требуется настроить adwords в нише ремонт квартир
Google Ads
Хороший клиент.
Тест не удачный. Подход верный. Рекомендую.
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