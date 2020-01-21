Есть недоделанный интернет-магазин на WP, задача внести доработки по тз.
- Интернет-магазины9 заявокЗакрыт4 года назад
В рамках текущего шаблона и стиля сайта перерисовать шапку, нарисовать 2 баннера в слайдер.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Как должен работать сайт для продвижения по регионам. За образец взят b2b-creative. ru можно смотреть, как реализовано на нем. 1) В шапку добавляем список городов, на которые планируем продвигаться. Можно сделать выбор автоматом по ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $600
Стоит задача модернизировать сайт агентства. Нужно сделать широким ) и с привлекательной графикой. Будет пару нюансов по структуре по сео с нашей стороны . Работу. вижу такую. Утверждение тз- новой структуры (в принципе все тоже ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт5 лет назад
- $63
Создать сайтмап для сайта на вордпрессВеб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $50
Создать Прасер базы городов aptekalight.ruБазы данныхнет заявокЗакрыт5 лет назад
Описание задачи: Сейчас для каждого отдельного товара на сайте есть общая страница /product/anti-prostatit-max/. Надо чтобы плюсом к ней для каждого отдельного города (из того списка, что есть на сайте) формировалась уникальная страница с добавлением ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $50
Добрый день. Интересуют люди, кто готов работать по такой схеме. Анализ ниши и конкурентов. Прогнозирование стоимости и кол-ва лидов. Если не нравится сайт. предлить что исправить или новую идею Сбор ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $100
Требуется создание сайта под ключ на WP. Идея мне нравится структура сайт. СМ txt. Берем ее за основу. Движок WP. Скорость такую же как на оригинале. Есть родной сайт, который нужно ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=https%3A%2F%2Fintekpro.ru%2F Сайт в оранжевой зоне, задача вывести в зеленую зонуВеб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $80
Задача сделать калькулятор доставки по аналогии. смотрим ссылку. подробный таск отправим утвержденному кандитату. Сервис подкдючения eDost.ru Кто успешно справится будем постоянно работать по разработке доработкам сайтов на Битриксе.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Приветствую! Нужен программист, который хорошо знаком с joomla и wordpress. Задача модернизировать на сайтах раздел статьи по определенным критериям. Во вложении пока 1 сайт на котором требуется внести доработки и пример как это должно выглядеть. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад