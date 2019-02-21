Подключить модуль доставки на сайте на 1С Битрикс

$80
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки109 просмотров
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Задача сделать калькулятор доставки по аналогии. смотрим ссылку.

подробный таск отправим утвержденному кандитату. 

Сервис подкдючения eDost.ru

Кто успешно справится будем постоянно работать по разработке доработкам сайтов на Битриксе.

5 лет назад
Denn2010
Денис 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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