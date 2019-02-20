Asterisk + bitrix24 корпоративный портал

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка137 просмотров
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Имеется Астериск, имеется Битрикс 24 корпоративный портал, необходимо завязать эти две системы. Проект на 80% готов.Шлюзы настроеныНомера не настроены Внешние входящие и исходящие работаютНеобходимо проработать IVR и привязать к Битрикс24 корпоративный портал По ходу выявленные ошибки надо будет решить по договоренности!

5 лет назад
mobil-plus
Кирилл 
43 годаКазахстан
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад