Натянуть новую не шаблонную верстку

Срочно нужно посадить сайт на ВП. ЗА срочность доплачу. https://barefaced-clocks.000webhostapp.com/ Архив скину.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет магазин на старейшей shopcms ( по сути чистый пхп, но уже 7й версии). Сделана новая адаптивная верстка. Надо соединить все воедино. Есть небольшое количество новых блоков. В основном старый функционал, который уже запроган и работает.
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