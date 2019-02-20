Натянуть новую не шаблонную верстку

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки143 просмотра
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Интернет магазин на старейшей shopcms ( по сути чистый пхп, но уже 7й версии). Сделана новая адаптивная верстка. Надо соединить все воедино. Есть небольшое количество новых блоков. В основном старый функционал, который уже запроган и работает. 

5 лет назад
guest_15506766363179
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад