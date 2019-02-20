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Рост процессорной нагрузки со стр-цы с формой обратной связи (джумла)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт на джумле. По логам видно, что процессор грузит страница Контакты, где есть форма обратной связи, пример:
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2019-02-20 09:57:46 Wed Feb 20 09:57:46 2019 ***.ru 86530 /index.php/kontakty/contacts 185.120.58.16
2019-02-20 09:59:47 Wed Feb 20 09:59:47 2019 ***.ru 86520 /index.php/kontakty/contacts 109.248.11.64
2019-02-20 10:03:13 Wed Feb 20 10:03:13 2019 ***.ru 86570 /index.php/kontakty/contacts 185.246.154.82
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как сказал суппорт, цифры типа "86530" означают, что "Это значит сайт 86 секунд непрерывно на 100% что-то считал, кушал процессор 1 ядро полностью".
Сначала думал, что это из-за капчи (сначала шла отправка, потом капча проверялась), сделали так, что отправки не было, если капчу не прошли. Не помогло. Ставили другой скрипт формы обратной связи - не помогло. Пробовал отключить через админку форму - все равно идет точно такая же нагрузка, хотя формы то уже нету. В этом случае суппорт ответил:
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"Может быть на странице есть скрытая форма или же сайт болезненно реагирует на POST запросы с таким URL при наличии определенных параметров. В этой ситуации нужна серьезна отладка. Начать можно с того, что записывать все GET/POST запросы к сайту, а затем сопостовлять их с тем, что в логе процессорной нагрузки. После создать тестовый стенд для воспроизведения проблемы и смотреть по коду, в этом может сильно помочь xdebug. Если на этой странице вообще ни при каких условиях не предполагается обработка POST'ов, то заблокируйте их через .htaccess "
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Однако, если полностью через Меню отключаю раздел Контакты (сайт выдает 404 по адресу), то нагрузка прекращается полностью.
Какие варианты могут быть решения проблемы? Кажется, что тут должно быть простое какое-то решение, без наворотов.
Оплата только по факту (желательно ЯД или WMR), на сервисе более 13 лет, более 200 полож. отзывов.
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