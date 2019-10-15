Сайт на джумле, это не интернет-магазин, просто есть продажа 5 видов услуг, для их покупки нужно сделать онлайн-оплату через СберБизнес. Этот сервис выслал инструкции, там написано, что кроме всего прочего нужно установить или виртумарт или ...
- $20Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $3
Сайт работал на php 5.6.32. Решил перевести его на php 7.4. Теперь вместо главной страницы видим: --- Warning: session_start(): Failed to read session data: user (path: /tmp) in /home/virtwww/w_grandsever72-ru_29197c58/http/libraries/joomla/session/handler/native.php on line 260 Error: Failed to start application: ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $1
Нашел архив старого сайта (файлы и бд) от 2005 г. Надо настроить его работу на новом сервере, вернее, даже не работу, а хотя бы просто чтобы главная страница открывалась без ошибок :)Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $20
На сайте (сайт на джумле, но это воре не суть, т.к. данная система должна отдельно работать) сделать следующее: - сделать отдельную страницу на сайте, с минимум дизайна, чтобы с телефона быстро и удобно открывался - там ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $15
1. нужно моб. приложение (МП), которое скачивает один раз водитель и клиент, если хочет быстро узнать, когда груз доставлен. 2. водитель берет груз и нажимает в МП кнопку, что он взял груз. Клиенту в его МП ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт3 года назад
- $5
Сайт на сделан php+mysql на yii. Находится в архиве. Нужно выложить и настроить его работу на сервере. Весит 1,5 Гб на яндекс.диске, но там картинки, они не нужны, их не надо заливать на хостинг. Никакие ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
- $5
Интернет-магазин сделан на Битриксе. Нужны турбо-страницы для яндекса. Оплата по факту - в сервисе более 14 лет. Оплата желательно на яндекс.деньги. Пишите цену.Закрыт3 года назад
Нужны тексты по 750 символов, кратко описывающие группу товаров. Группы товаров - это будут подборки моделей сайдинга, схожие по каким-то характеристикам. Примерно 30-40 подборок будет. Указывайте, пожалуйста, стоимость в рублях за 1000 символов. Оплата по ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт3 года назад
- $35
Есть база товаров в 1С. Есть страница Вконакте и там будут сделан интернет-магазин через сервис "Товары Вконтакте". Вручню заносить и обновлять потом - сложно. Нужно настроить импорт из 1С в эту соц.сеть. Далее чтобы и ...Закрыт4 года назад
- $9
Сайт почти готов, начал заполнять каталог товарами. После каких-то манипуляций программиста на сервере (а может и в амдинке) перестали открываться карточки товаров (просто белые страницы). Надо исправить. Далее будут еще задачи: 1. Раздел "Отложенные товары" (My Wishlist) ...Завершен4 года назад
- $5
Есть логотип, составленный из двух (так надо) просто в Paint, просто соединил их в одну картинку. Есть шаблон лендинга, где стоит дежурный логотип, он там в нескольких видах (как я понимаю, с фоном, без фона, ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
- $15
Небольшой лендинг я в основном мелкие детали исправил, остались еще, которые мне не под силу: формы обратной связи, яндекс.карта, таблицу простую сверсталь (с ценами), еще там блок убрать, блок добавить и т.п. мелочи. Все адаптивно. ...HTML-верстка17 заявокЗакрыт4 года назад
- $1
Видео сделано так, что по клику оно открывается поверх страницы сайта и должно там проигрываться. Раньше работало, сейчас перестало почему-то. Нужно найти причину почему так случилось. Сайт сделан на yii, но тут похоже больше дело ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт4 года назад
- $1
Найти где прописан код к ссылкам.Завершен4 года назад
- $1
Помочь с фотогалереейЗавершен4 года назад
- $1
Сайт старый на WP 5.2.3. В верхней менюшке есть раздел с подразделами на выпадающем меню. Нужно добавить там еще один подраздел в этом разделе. Создаю в админке Страницу, но что-то видимо с иерархией не так ...Завершен4 года назад
- $30
Сайт на Битриксе. Товары заполнять через модуль "торговые предложения" - в принципе ничего сложного, но есть нюансы в отличие от обычных карточек товаров. При заполнение одного товара заносятся данные: артикул, название, размер (это все текст, ...Наполнение сайтов33 заявкиЗакрыт4 года назад
- $1
На готовом джумла-сайте (одна из свежих версий, шаблон платный) обычное контекстное меню: при наведении видим выпадающий список в один столбец: Раздел: 1й подраздел 2й подраздел 3й подраздел и т.д. Нужно сделать, чтобы подразделы выстраивались в 2 столбца: Раздел: ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $10
Ууслуги стройки домов, фундаментов, крыш и т.д. Уникальные тексты. 1$ за 1000 символов.Копирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $10
Сайт сделан на ангуляр 6. Сколкьо будет стоить провести seo-оптимизацию сайта, чтобы, как говорят, поисковики тоже видели html код страниц.Закрыт5 лет назад