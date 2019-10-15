agubkin

Алексей agubkin

 
42 годаРоссия/Иваново
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработка и поддержка сайтов
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Сделать онлайн-оплату через Сбербанк

    $20

    Сайт на джумле, это не интернет-магазин, просто есть продажа 5 видов услуг, для их покупки нужно сделать онлайн-оплату через СберБизнес. Этот сервис выслал инструкции, там написано, что кроме всего прочего нужно установить или виртумарт или ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Джумла-сайт перестал работать после смены версии php

    $3

    Сайт работал на php 5.6.32. Решил перевести его на php 7.4. Теперь вместо главной страницы видим: --- Warning: session_start(): Failed to read session data: user (path: /tmp) in /home/virtwww/w_grandsever72-ru_29197c58/http/libraries/joomla/session/handler/native.php on line 260 Error: Failed to start application: ...

    PHPJoomla
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Система оповещения через sms с сайта

    $20

    На сайте (сайт на джумле, но это воре не суть, т.к. данная система должна отдельно работать) сделать следующее: - сделать отдельную страницу на сайте, с минимум дизайна, чтобы с телефона быстро и удобно открывался - там ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Простое мобильное приложение

    $15

    1. нужно моб. приложение (МП), которое скачивает один раз водитель и клиент, если хочет быстро узнать, когда груз доставлен. 2. водитель берет груз и нажимает в МП кнопку, что он взял груз. Клиенту в его МП ...

    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Восстановить сайт из бэкапа

    $5

    Сайт на сделан php+mysql на yii. Находится в архиве. Нужно выложить и настроить его работу на сервере. Весит 1,5 Гб на яндекс.диске, но там картинки, они не нужны, их не надо заливать на хостинг. Никакие ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Краткие тексты по группе товаров (сайдинг)

    Нужны тексты по 750 символов, кратко описывающие группу товаров. Группы товаров - это будут подборки моделей сайдинга, схожие по каким-то характеристикам. Примерно 30-40 подборок будет. Указывайте, пожалуйста, стоимость в рублях за 1000 символов. Оплата по ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Импорт из 1С в "товары.вконтакте"

    $35

    Есть база товаров в 1С. Есть страница Вконакте и там будут сделан интернет-магазин через сервис "Товары Вконтакте". Вручню заносить и обновлять потом - сложно. Нужно настроить импорт из 1С в эту соц.сеть. Далее чтобы и ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Специалисту, кто хорошо знает ПрестаШоп (PrestaShop)

    $9

    Сайт почти готов, начал заполнять каталог товарами. После каких-то манипуляций программиста на сервере (а может и в амдинке) перестали открываться карточки товаров (просто белые страницы). Надо исправить. Далее будут еще задачи: 1. Раздел "Отложенные товары" (My Wishlist) ...

    Prestashop
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Оптимизировать логотип

    $5

    Есть логотип, составленный из двух (так надо) просто в Paint, просто соединил их в одну картинку. Есть шаблон лендинга, где стоит дежурный логотип, он там в нескольких видах (как я понимаю, с фоном, без фона, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Доделать html страницу

    $15

    Небольшой лендинг я в основном мелкие детали исправил, остались еще, которые мне не под силу: формы обратной связи, яндекс.карта, таблицу простую сверсталь (с ценами), еще там блок убрать, блок добавить и т.п. мелочи. Все адаптивно. ...

    HTML
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Не открывается видео

    $1

    Видео сделано так, что по клику оно открывается поверх страницы сайта и должно там проигрываться. Раньше работало, сейчас перестало почему-то. Нужно найти причину почему так случилось. Сайт сделан на yii, но тут похоже больше дело ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Небольшая помощь с WordPress

    $1

    Сайт старый на WP 5.2.3. В верхней менюшке есть раздел с подразделами на выпадающем меню. Нужно добавить там еще один подраздел в этом разделе. Создаю в админке Страницу, но что-то видимо с иерархией не так ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Заполнение каталога товарами

    $30

    Сайт на Битриксе. Товары заполнять через модуль "торговые предложения" - в принципе ничего сложного, но есть нюансы в отличие от обычных карточек товаров. При заполнение одного товара заносятся данные: артикул, название, размер (это все текст, ...

    Наполнение сайтов33 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Меню в джумле

    $1

    На готовом джумла-сайте (одна из свежих версий, шаблон платный) обычное контекстное меню: при наведении видим выпадающий список в один столбец: Раздел:    ﻿1й подраздел    ﻿2й подраздел    ﻿3й подраздел    ﻿и т.д. Нужно сделать, чтобы подразделы выстраивались в 2 столбца: Раздел:    ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    4 года назад
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Отзывы фрилансеров
nazar_kravets
25 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Восстановить сайт из бэкапа
Алексей - отличный заказчик. Рекомендую)!
Все отлично, спасибо!
Ответный отзыв
evgennn32
Евгений 
36 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Специалисту, кто хорошо знает ПрестаШоп (PrestaShop)
Хороший заказчик, рекомендую
Все отлично, сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
bakshaev
Антон 
27 летФинляндия
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
5 отзывов
$5
10 баллов
4 года назад
Оптимизировать логотип
Максимально адекватный и приятный заказчик, рекомендую!
Все отлично, спасибо за помощь!
Ответный отзыв
Ditrik
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Небольшая консультация по WP
Все отлично
Все хорошо, спасибо за помощь!
Ответный отзыв
Ditrik
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Консультация по WordPress
Все отлично
Спасибо за оперативную помощь!
Ответный отзыв